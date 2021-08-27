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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması

27.08.2021 19:27
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taliban'ın Özbekistan'a saldırı düzenlenmeyeceğine ilişkin sözünü tuttuğu için örgütle irtibat halinde olmalarının doğal olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taliban'ın Özbekistan'a saldırı düzenlenmeyeceğine ilişkin sözünü tuttuğu için örgütle irtibat halinde olmalarının doğal olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, ülkenin Nevai bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, ilk kez Afganistan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki durumun herkesi ilgilendirmesinin doğal olduğunu belirten Mirziyoyev, ülkesinin savunma gücünün her duruma hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, diğer ülkelerden trenle gelen gıda yardımlarının Afganistan'a ulaştırılmasını sağladıklarını ve kendisinin de buna katkıda bulunduğunu aktararak, Mezar-ı Şerif'e giden tek demir yolunun ülkesinden geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Afgan halkına destek olmak amacıyla dünden itibaren Özbekistan-Afganistan sınırındaki Hayratan köprüsünü geçici olarak kullanıma açtık. Çünkü, Afgan halkı şu an desteğe muhtaç, eğer onlar barış için çaba göstereceklerse, bizler de onlara destek olmaya hazırız." dedi.

İki yıl önce, henüz hiçbir ülkenin irtibat kurmadığı dönemde Taliban ile diyalog kurulması konusunda Özbek yetkililere talimat verdiğine dikkati çeken Mirziyoyev, "Taliban'ın Doha'daki lideri Molla Abdul Gani Baradar, Özbekistan'a saldırı yapılmayacağına söz vermişti. Sözlerine sadık oldukları için de onlarla irtibat kurmamız doğal. Önemli olan halkımızın huzuru. Onlar, kim olurlarsa olsun diyalog kurarım. Özbek milletinin huzurunu etkileyecek bir durumda kim olursa da konuşurum." diye konuştu.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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