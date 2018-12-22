Son Dakika Haberleri: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Asya'da Yılın Siyaset Adamı Seçildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Asya'da Yılın Siyaset Adamı Seçildi

5 saat önce

Asya Gazeteceler Derneği, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Asya'da yılın siyaset adamı olarak seçti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Asya'da Yılın Siyaset Adamı Seçildi, System.String[]
Asya Gazeteceler Derneği, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Asya'da yılın siyaset adamı olarak seçti.

Merkez ofisi Seul'de bulunan, Asya'nın 50'den fazla ülkesinden yaklaşık 150 uluslararası gazeteciyi birleştiren Asya Gazeteceler Derneği (Asia Journalist Association), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Asya'da, yılın siyaset adamı ödülüne layık gördü.

Dernek, Mirziyoyev'in Orta Asya bölgesinde barışçıl politika izlenmesi sonucu, komşu ülkelerle problemlerin kısa dönemde giderildiğini, ülkede gerçekleştirilmekte olan reformların Özbekistan'ı yeni bir aşamaya taşıdığını, ülkenin dünyaya açıldığını, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması konusunda Özbekistan'da ciddi olumlu adımlar atılmakta olduğunu kaydetti. - TAŞKENT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Siyaset, Cumhurbaşkanı, Asya, Özbekistan, Politika
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