Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Asya'da Yılın Siyaset Adamı Seçildi
5 saat önce
Asya Gazeteceler Derneği, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Asya'da yılın siyaset adamı olarak seçti.
Asya
Gazeteceler Derneği, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev'i Asya'da yılın siyaset adamı olarak seçti. Merkez
ofisi Seul
'de bulunan, Asya'nın 50'den fazla ülkesinden yaklaşık 150 uluslararası gazeteciyi birleştiren Asya Gazeteceler Derneği (Asia Journalist Association), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Asya'da, yılın siyaset adamı ödülüne layık gördü.
Dernek, Mirziyoyev'in Orta Asya bölgesinde barışçıl politika izlenmesi sonucu, komşu ülkelerle problemlerin kısa dönemde giderildiğini, ülkede gerçekleştirilmekte olan reformların Özbekistan'ı yeni bir aşamaya taşıdığını, ülkenin dünyaya açıldığını, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması konusunda Özbekistan'da ciddi olumlu adımlar atılmakta olduğunu kaydetti. - TAŞKENT
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı