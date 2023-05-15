Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Seçim Başarısı İçin Kutladı - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Seçim Başarısı İçin Kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Seçim Başarısı İçin Kutladı

15.05.2023 11:04

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı telefonla arayarak kutladı. Liderler, Özbekistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını da ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklık ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleleri de ele alan liderler, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.

Kaynak: AA
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