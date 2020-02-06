Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

6 saat önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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