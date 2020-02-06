Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
6 saat önce
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:36 Kaynak: AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.
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