Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği

6 saat önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla telefonla aradı.

Görüşmede Mirziyoyev, Erdoğan'a mutluluk ve başarı, dost Türk halkına da refah diledi.


Mirziyoyev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklıkların pekişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı.


Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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