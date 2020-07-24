Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'la görüşmesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin... - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'la görüşmesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin...
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'la görüşmesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'la görüşmesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:47
Kaynak: AA
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