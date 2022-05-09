Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor"

09.05.2022 13:31
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesindeki 2. Dünya Savaşı gazileriyle yaptığı görüşmede, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesindeki 2. Dünya Savaşı gazileriyle yaptığı görüşmede, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor." dedi.

2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı Anma ve Saygı Günü etkinlikleri dolayısıyla Taşkent'teki Zafer Parkı'nı ziyaret eden Mirziyoyev, savaşta ölenlerin ve onların ailelerinin anısına dikilen heykele çelenk bıraktı.

Daha sonra parkta savaş gazileriyle bir araya gelen Mirziyoyev, gazilerin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Görüşmede Mirziyoyev, böyle bir günde kahraman atalarını hatırlayarak onların cesaretlerini bir kez daha takdir ettiklerini belirtti.

Mirziyoyev, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor. Her dakika bir sınav oluyor. Bu bizi de etkiler mi? Kesinlikle etkiler." diye konuştu.

2. Dünya Savaşı gazilerine 1340'ar dolar para ödülü

Öte yandan ülkedeki 2. Dünya Savaşı gazilerine, 9 Mayıs dolayısıyla 1340'ar dolar (15'şer milyon som) para ödülü verildi.

Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "Zafer Bayramı" olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Özbekistan'da, bu savaşta ölenlerin anısına "Anma ve Saygı Günü" etkinlikleri yapılıyor.

2. Dünya Savaşı'na katılan 1,4 milyondan fazla Özbekistanlının 500 bine yakını savaşta hayatını kaybederken, 236 savaş gazisi yaşıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor

YORUMLAR
500
Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 77. yıl dönümü kutlanıyor

cumhurbaşkanı, Özbekistan, 30 Ağustos, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: 'Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor' - Son Dakika


Son Dakika
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 TÜİK'e göre Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement