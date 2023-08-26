Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı yaptı - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı yaptı

Son Güncelleme: 26.08.2023 20:36

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 38 yaşındaki kızı Saida Mirziyoyeva'yı cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle kızı Saida Mirziyoyeva, cumhurbaşkanı yardımcısı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞINA ATANDI

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı idaresinde yeni atamalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle kızı Saida Mirziyoyeva'nın cumhurbaşkanı yardımcılığına atandığı ifade edildi.

SAİDA MİRZİYOYEVA KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in büyük kızı olan Saida Mirziyoyeva, 1984'te Özbekistan'ın Kokand kentinde doğdu. Özbekistan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde farklı dönemlerde eğitim aldı. 2019'da Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresine bağlı Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı Müdür Yardımcısı olan Saida Mirziyoyeva, 2022'de Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığına atandı. Saida Mirziyoyeva, 2022'den bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim ve Bilgi Politikası Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

Emre İliksiz
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SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı yaptı - Son Dakika
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