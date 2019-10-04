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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

11 dakika önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunan Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk, ortaklık ve çok yönlü iş birliğinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Hisarcıklıoğlu da samimi karşılamadan dolayı teşekkür ettiği Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ve iyi dileklerini iletti.

Türk iş adamlarının Özbekistan'daki öncelikli projelerin hayata geçirilmesinde aktif olarak yer almaya hazır olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu konuları Özbekistanlı ortaklarıyla yarın Taşkent'te düzenlenecek Türk Yatırım ve İş Forumu'nda görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Görüşmede, iki ülke devlet başkanlarının son yıllarda gerçekleştirdiği üst düzey karşılıklı ziyaretlerin yapıcı siyasi diyalog ve iş birliğinin artırılması için sağlam bir altyapı teşkil ettiği vurgulandı.

Kabulde, taraflar arasında daha önce sağlanan mutabakat ve anlaşmaların hayata geçirilmesi, ticaret, inovasyon, enerji, altyapı geliştirme, ulaştırma, turizm, tekstil, gıda endüstrisi ve diğer alanlarda ortak projelerin gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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