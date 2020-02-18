Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor

21 dakika önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, 19 Şubat 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. Görüşmelerde, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, stratejik ortaklık temelinde gelişen işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemdedir. Özbekistan Cumhurbaşkanı aynı zamanda, 20 Şubat günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine Onur Konuğu olarak katılacaktır. Sayın Mirziyoyev'in Ankara'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi de planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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