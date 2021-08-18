Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki durum ile Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesi meselelerini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mirziyoyev ve Merkel, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklanan bölgedeki mevcut durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, Afganistan'daki gerilim ve şiddetin tırmanmasını önlemek ve Afgan sorununun siyasi yolla çözümüyle ilgili uluslararası toplumun desteklenmesi konularında iki ülkenin tutum ve yaklaşımının benzer olduğunu dile getirdi.

Afganistan'daki vatandaşların Özbekistan üzerinden Almanya'ya tahliyesine yönelik insani operasyonların gerçekleştirilmesinde yakın koordinasyonun ve ilgili kurumlar arasındaki faal iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayan liderler, bölgedeki durumun gelişimiyle ilgili düzenli üst düzey görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda anlaşmış, Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliği de Almanya'nın Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine Özbekistan üzerinden devam ettiğini ve şimdiye kadar 260'tan fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.