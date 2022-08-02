Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çavuşoğlu, Muş ve Karaismailoğlu'nu kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aralarında bulunduğu Türk heyeti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki çok taraflı iş birliğinin daha da genişletilmesi konuları ile en üst düzeyde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili meseleler ele alındı.