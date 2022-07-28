Mirziyoyev, resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent 'te bulunan Soylu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti - Son Dakika

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