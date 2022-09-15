Pakistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
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Pakistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

15.09.2022 15:16
Pakistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Şerif ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Trans-Afgan demir yolu projesinin hızlandırılması konusunu ele aldı.

Görüşmede Mirziyoyev, Şerif'i ŞİÖ zirvesine katılmasından dolayı kutlayarak, ülkesinin Pakistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Şerif de Pakistan'daki sel mağdurlarına gönderdiği insani yardım için Özbekistan'a teşekkür ederek, ülkesinin Özbekistan ile çok yönlü stratejik ortaklığı güçlendirmekten yana olduğunu vurguladı.

Görüşmede, başta ticaret, ekonomi, yatırım, ulaşım ve transit alanları olmak üzere ikili iş birliğinin tüm konularını ele alan liderler, son dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
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