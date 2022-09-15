Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

15.09.2022 21:48
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Putin görüşmede, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede Mirziyoyev, ŞİÖ Zirvesi'ne katılmasından dolayı Putin'e teşekkür ederken ülkesinin, Rusya ile ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirtti.

Putin de iki ülke arasında her düzeydeki iş birliğinin hızlı ve verimli gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Özbekistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını bir kez daha teyit eden liderler, son yıllarda Özbekistan ile Rusya arasındaki çok yönlü ortaklığın en üst düzeye ulaşmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Elektronik, ilaç ve tekstil sektörlerinde endüstriyel-teknolojik ortaklığın geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir eylem planının kabul edilmesi konusunda mutabık kalan liderler, ayrıca Özbekistan'ın farklı bölgelerinde ortak sanayi parklarını kurma ve ekim ayında Özbekistan ve Rusya Bölgelerarası Forumu düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev ve Putin, Özbekistan ile Rusya arasında kapsamlı stratejik ortaklıkla ilgili ortak bildiriyi imzaladı.

Görüşmenin ardından Putin, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesinde yaptığı büyük hizmetlerden dolayı Mirziyoyev'e Rusya'nın Aleksander Nevsky Nişanı'nı takdim etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Özbekistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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