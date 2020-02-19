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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede...
7 saat önce
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:34 Kaynak: AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak"
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