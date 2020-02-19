Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: '(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede... - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede...

7 saat önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: "(Türkiye-Özbekistan ilişkileri) Son iki senede yaptığımız işler tarihe yeni sayfalar olarak yazılacak"

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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