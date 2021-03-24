Özbekistan'da 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak - Son Dakika

Özbekistan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından 1 Nisan'dan itibaren kısıtlamaların sıkılaştırılacağı duyuruldu.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs salgını ile verilen mücadele devam ederken Özbekistan'da yeni vakaların tespiti ile önlemler artıyor. Ülke genelinde 1 Nisan'dan itibaren salgın tedbirleri sıkılaştırılacak. Tiyatro ve sinema salonlarının kapasitelerinin yüzde 50'ye indirilmesi kararı alınırken ziyaretçilerin ateşi ölçülecek ve maske takmaları zorunlu olacak. Düğün ve cenaze törenlerinde denetim yapılacak. Düğün ve cenaze törenine en fazla 100 kişinin katılmasına izin verilecek.

Özbekistan'da, toplam vaka sayısı 81 bin 678'e, korona virüse bağlı toplam can kaybı ise 623'e ulaştı.

-İHA-