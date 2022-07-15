Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 16:21
Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği binasında düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurumlarının yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Etkinlik, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Özbekistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşma yapan Taşkent Büyükelçi Yardımcısı Alican Aksoy, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan ve 252 vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla insanın yaralanmasına neden olan darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsattı.

Aksoy, "15 Temmuz gecesi, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

Geçen 6 yıl içerisinde Türk devletinin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadele oluşturduğunu, yurt içinde, öncelikle 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermelerinin sağlandığını, ayrıca, FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanmasının deşifre edildiğini, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığını, nihai tahlilde örgütün "paralel devlet yapılanması" çökertildiğini aktardı.

Bu süreçte FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gittiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını, bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelede daha fazla önem kazandığını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Ev sahibimiz olan kardeş devlet Özbekistan, FETÖ tehlikesini dünyada ilk fark eden ülkelerden biridir. FETÖ mensupları 1990'lı yıllarda ülkeden kovulmuş; yerleşmelerine ve faaliyet göstermelerine daha çok erken aşamalardayken geçit verilmemiştir. Bu öngörü ve feraset sayesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bugün FETÖ provokasyonu ve engelline takılmadan, en yüksek seviyede ilerlemektedir.

Buna mukabil, FETÖ ve diğer tehditlere karşı, güvenlik ve terörle mücadele; Özbekistan ile çok yönlü ve derin iş birliğimizde en önemli konulardan biri olmaya devam etmektedir. Zira 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeler, terör örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini en açık biçimde göstermiştir."

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz'la ilgili film gösterimi yapıldı, Anadolu Ajansının 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflarından oluşan sergi izlenime açıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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