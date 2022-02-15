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Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü aşılandı - Son Dakika

Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü aşılandı

15.02.2022 19:10
Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü aşılandı

Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü Kovid-19'a karşı aşılandı.

Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü Kovid-19'a karşı aşılandı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Şubat itibarıyla ülkede Kovid-19'a karşı 43 milyon 102 bin 126 doz aşının kullanıldığı kaydedilirken, bu çerçevede 19 milyon 545 bin 501 kişiye birinci doz, 15 milyon 21 bin 734 kişiye ikinci doz, 8 milyon 534 bin 891 kişiye üçüncü doz aşı uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yetişkin nüfusun yüzde 91,1'ine birinci doz, yüzde 70,4'üne de aşı dozunun tamamının uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 302 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 234 bin 63'e, 1078 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 219 bin 156'ya çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 1607 olduğu aktarıldı.

Ülkede Moderna, Pfizer, Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

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Sevgililer Günü, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü aşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70,4'ü aşılandı - Son Dakika
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