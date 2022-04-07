Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75,1'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Özbekistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75,1'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Kovid-19'a karşı 49 milyondan fazla doz aşının kullanıldığı, bu çerçevede 19 milyon 821 bin 502 kişiye birinci doz, 16 milyon 11 bin 355 kişiye ikinci doz, 13 milyon 108 bin 3 kişiye üçüncü doz aşı uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yetişkin nüfusun yüzde 92,9'una birinci doz, yüzde 75,1'ine aşı dozunun tamamının uygulandığı aktarıldı.

Ülkede son 24 saatte 35 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 237 bin 967'ye, 38 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 235 bin 825'e çıktığı kaydedildi.

Şubat sonundan beri Kovid-19 nedeniyle ölüm vakalarının görülmediği, günlük vaka sayısının ise 50'nin altında seyrettiği ülkede şimdiye kadar 1637 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Moderna, Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.???????