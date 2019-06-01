Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da 19 kadın mahkum salıverildi
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Özbekistan'da 19 kadın mahkum salıverildi

15 dakika önce

Özbekistan'da Ramazan Bayramı öncesinde 19 kadın mahkum tahliye edildi.

Özbekistan'da 19 kadın mahkum salıverildi, System.String[]
Özbekistan'da Ramazan Bayramı öncesinde 19 kadın mahkum tahliye edildi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme kararıyla Ramazan Bayramı öncesinde işlediği suçtan pişmanlık duyan 19 kadın mahkum salıverildi.
Mahkeme kararıyla işlediği suçtan pişmanlık duyan 20 kadın mahkum ise kapalı cezaevlerinden alınarak, açık cezaevlerine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, geçen yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk defa ilan ettiği af nedeniyle 226 mahkum salıverilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Özbekistan, Güncel
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