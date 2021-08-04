Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu - Son Dakika

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk olarak Ekoloji Partisi lideri Narzulla Oblomurodov, partisi tarafından aday gösterildi.

Ekoloji Partisi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, parti merkez kurulu toplantısında, 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Oblomurodov'un aday gösterilmesine karar verildiği bildirildi.

Yasa gereği, sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, Milli Şahlanış Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisi ile son seçimlerde Şevket Mirziyoyev'i cumhurbaşkanlığı için aday gösteren Liberal Demokrat Partisi faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayanlar cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Adayların seçimlere katılabilmesi için ülkedeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 1'inin imzasını toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede, son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilmiş; bu seçimi 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.