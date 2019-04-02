Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da 25 Güneş Santrali Kurulacak

Özbekistan'da 25 Güneş Santrali Kurulacak

1 saat önce

Güneşli gün sayısı fazla olan Özbekistan'da 2030'a kadar 25 güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Özbekistan'da 25 Güneş Santrali Kurulacak, System.String[]
Güneşli gün sayısı fazla olan Özbekistan'da 2030'a kadar 25 güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Şerzad Hocayev, Özbek televizyonuna yaptığı açıklamada, 10 yıl içinde ülkede 25 güneş enerjisi santrali kurulacağını belirtti.


Hocayev, ülkenin 100 megavatlık ilk güneş enerjisi santralinin Nevai vilayetinde inşa edileceğini kaydederek, bu yıl inşaat çalışmalarına başlanacak söz konusu santralin iki yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Santral inşaatı ihalesine katılmak için 23 yatırımcıdan başvuru alındığını anımsatan Hocayev, "Elektrik enerjisi sektörüne yatırım çekmeden, rekabet etmek ve yeni teknolojiler sunmak çok zor olacak. Bu nedenle doğrudan yatırım yapma yoluyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretilmesine karar verilmiştir." dedi.

Yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin yapıldığı ülkede, 50'ye yakın termik ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Güneşli, Özbekistan, Güncel
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