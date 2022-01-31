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Özbekistan'da 63 mahkum affedildi - Son Dakika

Özbekistan'da 63 mahkum affedildi

31.01.2022 19:52
Özbekistan'da 63 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 63 mahkum affedildi.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 63 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 63 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 44 mahkum salıverilecek, 19 mahkumun ceza süreleri kısaltılacak. Affedilen mahkumların 2'sini 60 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

Affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Aralık 2021'de "Anayasa Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameyle 182 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

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cumhurbaşkanı, Özbekistan, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 63 mahkum affedildi - Son Dakika


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