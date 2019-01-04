Özbekistan'da Almanlara da Vize Kalktı

Özbekistan, 15 Ocak 2019'dan itibaren Almanya vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlayacak.

Özbekistan, 15 Ocak 2019'dan itibaren Almanya vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlayacak.



Alman vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanması planlanan Alman vatandaşlarına vize muafiyetinin, 2018'de ülkeye gelen Alman turist sayısının 2017'ye göre 2.5 kat artması nedeniyle, 15 Ocak 2019'dan itibaren uygulanması uygun görüldüğü, Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi tarafından açıklandı.



10 Şubat 2018'de Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin kararnameyle Türkiye ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanıyan Özbekistan, Ekim 2018'de Cumhurbaşkanının özel kararnamesiyle Fransa vatandaşlarına da 30 gün süreli vizesiz Özbekistan seyahati imkanı sağlamıştı. - TAŞKENT

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