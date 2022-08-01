Özbekistan'da anayasa değişikliğinin kamuoyundaki tartışılma süresi sona erdi

Özbekistan'da anayasa değişikliği ile ilgili önerilerin kamuoyundaki tartışılma süresi tamamlandı.

Özbekistan Anayasa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran'da anayasada bazı değişikliklerin yapılmasını öngören tasarı kamuoyunda tartışmaya açılırken, anayasa değişikliğiyle ilgili vatandaşlardan 120 bine yakın teklif ve öneri verildi.

Çok sayıda teklif üzerine 15 Temmuz'da sona ermesi öngörülen anayasa tasarısının kamuoyunda görüşülme süresi 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Tartışma süresi bugün sona erdi.

Özbekistan'da 25 Haziran'da, anayasadaki aralarında insan hak ve özgürlükleri, toplum ve birey, ülkenin idari-bölgesel yapısı ve yönetimi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, yerel yöneticilerin yetki ve vekaletleri, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya açılmıştı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenirken, bu gösteriler daha sonra yasa dışı eylemlere dönüşmüştü.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle OHAL, süresi dolmadan 21 Temmuz'da sona erdirilmişti.

Karakalpakistan'da meydana gelen gösterilerde dördü polis, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alınmıştı.