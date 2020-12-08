Özbekistan'da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi - Son Dakika

Özbekistan'da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi

08.12.2020 09:56
Özbekistan'da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, 8 Aralık-Özbekistan Anayasası'nın kabul edilişinin 28. yıl dönümü dolayısıyla 104 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, 8 Aralık-Özbekistan Anayasası'nın kabul edilişinin 28. yıl dönümü dolayısıyla 104 mahkum affedildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararname çerçevesinde 50 şartlı tahliye olmak üzere 63 mahkum tahliye edildi, 41 mahkumun ise ceza süreleri kısaltıldı.

Affedilerek tahliye edilen mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi. Açıklamada, affedilen mahkumlardan 21'inin yasa dışı örgüt mensubu, birinin kadın, birinin 60 yaşını geçmiş, 13'ünün de yabancı uyruklu olduğu belirtildi. - TAŞKENT

Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan, Aralık, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özbekistan'da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydular Minik Ecem'in, korona olan sağlıkçı babasına söyledikleri yürek sızlattı: Keşke yanına gelebilsem Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti         
09:15
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi         
08:44
Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de         
08:38
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'nda kuraklık alarmı         
08:31
Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:08
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 10:07:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan'da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei