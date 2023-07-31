Özbekistan'da asansörde mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti

Tashkent, Özbekistan'ın başkentinde trajik bir olay yaşandı. Postacı Olga Leontyeva, mektupları dağıtmak için girdiği bir asansörde üç gün boyunca mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Asansör, bir elektrik kesintisi nedeniyle çalışmaz hale gelmişti ve Olga yardım çağrılarına kimse ulaşamayınca üzücü bir sonla karşılaştı.

Talihsiz olayın ardından ailesi, Olga'nın kayıp olduğunu bildirdi ve yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Ancak üç gün sonra, asansörün en üst katında cansız bedeni bulundu. Soruşturmacılar, asansörün düzenli bakımının yapılmadığını ve yetkililere bildirilmediğini tespit etti. Asansörün düzenli bakımı yapılmayan ve teknik sorunlar yaşayan bir mekanizma olduğu ortaya çıktı.

Taşkent Genel Başsavcılığı'na göre, asansördeki arızalar sıkça yaşanıyormuş ve bu durum, sakinlerin ve postacıların güvenliğini tehlikeye atıyormuş.

Bu trajik olay, asansör alarm sisteminin çalışmadığı bir elektrik kesintisi sonucunda yaşanmıştır. Fakat yetkililer, elektrik kesintisinin olayın temel nedeni olmadığını belirtiyorlar. Asansörün düzensiz bakımı ve teknik problemleri, bu üzücü olayın gerçek nedenleri olarak ortaya çıkıyor.

Olga Leontyeva'nın ani ve üzücü ölümü, ailesini ve toplumu derinden etkilemiştir. Yetkililerin bu tür tehlikeli durumları önlemek için daha sıkı tedbirler alması gerektiği vurgulanmaktadır.