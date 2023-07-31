Özbekistan'da asansörde mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'da asansörde mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti

31.07.2023 15:07

Tashkent, Özbekistan'ın başkentinde meydana gelen trajik bir olayda postacı Olga Leontyeva, üç gün boyunca mahsur kaldığı asansörde hayatını kaybetti. Asansör, elektrik kesintisi nedeniyle çalışmaz hale gelmiş ve Olga'nın yardım çağrılarına kimse ulaşamamıştır. Soruşturmacılar, asansörün düzenli bakımının yapılmadığını ve teknik sorunlar yaşadığını tespit etmiştir. Bu olay, asansör alarm sisteminin çalışmadığı bir elektrik kesintisi sonucunda gerçekleşmiştir.

Tashkent, Özbekistan'ın başkentinde trajik bir olay yaşandı. Postacı Olga Leontyeva, mektupları dağıtmak için girdiği bir asansörde üç gün boyunca mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Asansör, bir elektrik kesintisi nedeniyle çalışmaz hale gelmişti ve Olga yardım çağrılarına kimse ulaşamayınca üzücü bir sonla karşılaştı.

Özbekistan'da asansörde gün boyunca mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti

Talihsiz olayın ardından ailesi, Olga'nın kayıp olduğunu bildirdi ve yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Ancak üç gün sonra, asansörün en üst katında cansız bedeni bulundu. Soruşturmacılar, asansörün düzenli bakımının yapılmadığını ve yetkililere bildirilmediğini tespit etti. Asansörün düzenli bakımı yapılmayan ve teknik sorunlar yaşayan bir mekanizma olduğu ortaya çıktı.

Taşkent Genel Başsavcılığı'na göre, asansördeki arızalar sıkça yaşanıyormuş ve bu durum, sakinlerin ve postacıların güvenliğini tehlikeye atıyormuş.

Özbekistan'da asansörde gün boyunca mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti

Bu trajik olay, asansör alarm sisteminin çalışmadığı bir elektrik kesintisi sonucunda yaşanmıştır. Fakat yetkililer, elektrik kesintisinin olayın temel nedeni olmadığını belirtiyorlar. Asansörün düzensiz bakımı ve teknik problemleri, bu üzücü olayın gerçek nedenleri olarak ortaya çıkıyor.

Özbekistan'da asansörde gün boyunca mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti

Olga Leontyeva'nın ani ve üzücü ölümü, ailesini ve toplumu derinden etkilemiştir. Yetkililerin bu tür tehlikeli durumları önlemek için daha sıkı tedbirler alması gerektiği vurgulanmaktadır.

YORUMLAR
500

Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Özbekistan'da asansörde mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı
15:38 Arda Güler'e destek paylaşımı yapan Ömer Yurtseven takipçisini fena bozdu
15:32 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
15:29 Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
15:28 Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor
15:24 Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar
14:55 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi
14:50 Ankara'da yerel seçim rüzgarı sert esecek! AK Partili başkan, Yavaş'a karşı adaylığını ilan etti
14:49 Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek
14:45 Bakan Ersoy sinyali verdi! Günü birlik evlere vergi ve sertifika zorunluluğu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 16:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan'da asansörde mahsur kalan postacı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement