Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi

10.05.2022 15:01
Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi.

Özbekistan Uzay Araştırmaları Kurumu (Özbek Kosmos) tarafından düzenlenen konferansa, 30'a yakın ülkeden 200'den fazla uzman ve yetkili katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbek Kosmos Kurumu Başkanı Şöhret Kadirov, Özbekistan'da uzay teknolojilerinin geliştirilmesinin ülkenin en temel amaçlarından biri olduğunu ifade ederek, bu konuda diğer ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek ve iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Uzay teknolojileri alanında ülkede yatırım yapacak şirketlere her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Kadirov, bu konferansın uluslararası tecrübelerden faydalanma konusunda kendilerine çok faydalı olacağını ve önemli fırsatlar sunacağını vurguladı.

Özbekistan Bilişim Teknolojileri ve İletişimi Geliştirme Bakanı Şerzad Şermatov da hükümetin, uzay teknolojilerinin geliştirilmesine çok önem verdiğini kaydederek, ülkede uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde uluslararası kuruluş ve yabancı ülkelerin deneyimlerinden istifade etmek istediklerini belirtti.

Ülkede uzay araştırmaları ile bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki çalışmaların birlikte yapıldığına dikkati çeken Şermatov, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bizleri Özbekistan'ın bölgesel bilişim teknolojileri merkezine dönüştürülmesi konusunda görevlendirmiş bulunuyor. Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda uzman ve yetkilinin katıldığı bu konferans, söz konusu görevin yerine getirilmesine yönelik atılan önemli adımlardan biri sayılır. Özbek Kosmos yeni bir kurum olmasına rağmen çok büyük hedefleri bulunuyor." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da bu topraklarda gök biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Fergani gibi büyük alimlerin yetiştiğini anımsatarak, söz konusu konferansın tüm bölge ülkeleri için önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Bu konferans kapsamında önemli iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağını ve konferansın Özbekistan'a ve bölge ülkelerine çok faydalı olacağını kaydeden Yıldırım, ayrıca konferansın katılımcılarına Türkiye Uzay Ajansı faaliyeti ve kurum tarafından gerçekleştirilmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özbekistan'da Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı düzenlendi
Özbekistan'da Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı düzenlendi
Özbekistan'da Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı düzenlendi
Özbekistan'da Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı düzenlendi
Özbekistan'da Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı düzenlendi

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Özbekistan'da 'Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi' başladı Özbekistan'da 'Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi' başladı

Özbekistan, Türkiye, Avrasya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 'Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'da "Avrasya-2022 Uluslararası Uzay Teknolojileri Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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