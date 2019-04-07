Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"

Özbekistan
'da "bahşı" olarak bilinen ve halk destanlarını ezbere okuma sanatı olan "Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali" düzenlendi. Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ISESCO) destekleriyle ilk defa düzenlenen Bahşı Sanatı Festivali'nin açılış törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev, UNESCO Asya-Pasifik Genel Müdürü Andrei Shevelev, ISESCO Kültür Direktörü Rkhati Salih, Dünya El Sanatları Konseyi Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı Gade Riej Hijvahi, Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultanbay Rayev, Kazakistan
Kültür ve Spor Bakanı
Arıstanbek Muhamediulu, Tacikistan
Kültür Bakanı Şamsiddin Orumbekzade ile Türkiye
'nin Taşkent
Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er
'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Tirmiz şehrinde 9 Nisan'a kadar sürecek festivale, dünyanın 74 ülkesinden 160'a yakın sanatçı, uzman ve bilim insanı katılacak.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, insanlığın yarattığı en nadir kültürel değerlerin öncelikle her milletin folklorüne yansıdığını ve folklorün insanlığın en ilkel türküsü olduğunu kaydederek, bugün bu ender ve büyük sanat türünün giderek unutulduğunu ve korunmaya muhtaç olduğunu belirtti.
Festivalin, şairlik ve ses sanatını birleştiren "Bahşı" sanatının kaybolmamasını ve desteklenmesini amaçladığını vurgulayan Mirziyoyev, "Günümüzde bu ender sanatı muhafaza etmek için hep birlikte hareket etmezsek yarın geç olacaktır ve gelecek nesil bizi affetmeyecektir." dedi.
Özbekistan'da ve dünyada "Bahşı" sanatının sürdürülmesi ve bilimsel olarak araştırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Mirziyoyev, Özbek folklorünü derinlemesine araştırarak, dünyaya yayılmasına katkıda bulunan, aralarında Türk bilim insanları Fikret Türkmen ve Selami Fedakar'ın da bulunduğu bazı yabancı uzmanlara teşekkür etti.
Açılış töreninde Özbek bahşılar halk destanlarını ezbere okuyarak "Bahşı" sanatından örnekler seslendirdi. Festivalin yapıldığı Alpamış Meydanı'nda ayrıca Özbek kültürü ve sanatının, gelenek ve göreneklerinin örnekleri sergilendi.
Özbekistan'da, halk destanlarını ezbere okuyan destan anlatıcılarına "Bahşı" deniliyor.