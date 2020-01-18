Özbekistan'da başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov aday gösterildi - Son Dakika
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Özbekistan'da başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov aday gösterildi

16 dakika önce

Özbekistan'da genel seçimleri kazanan Liberal Demokrat Parti, başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov'u aday gösterdi.

Özbekistan'da başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov aday gösterildi, System.String[]

Özbekistan'da genel seçimleri kazanan Liberal Demokrat Parti, başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov'u aday gösterdi.

Seçimleri kazanarak 150 kişilik Yasama Meclisinde 53 sandalye elde eden Liberal Demokrat Parti, başbakan adayını belirlemek üzere Siyasi Kurul toplantısı düzenledi.

Parti lideri Aktam Hayitov başkanlığında toplanan Siyasi Kurulda başbakanlığa yeniden Abdulla Aripov'un aday gösterilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Yasa gereği, Aripov'un başbakanlığının Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylanarak parlamentoya takdim edilmesi ve Aripov'un parlamento üyelerinin yarısından fazlasının desteğini alması gerekiyor.

Özbekistan'da geçen ay düzenlenen genel seçimlerde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 53, Milli Yükseliş Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi ise 15 milletvekilliği elde etmişti.

Aralık 2016'da Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Abdulla Aripov, halen başbakan olarak görev yapıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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