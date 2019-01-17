Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Bir Serbest Bölge Daha Kuruluyor

Özbekistan'da Bir Serbest Bölge Daha Kuruluyor

44 dakika önce

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak bir serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.

Özbekistan'da Bir Serbest Bölge Daha Kuruluyor, System.String[]
Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak bir serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.


Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin doğusundaki Andican vilayetinde ilaç sektörünün geliştirileceği "Andican Farm" serbest ekonomik bölgesinin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.


Kararnameyle, serbest bölgede katma değeri yüksek olan ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar üretecek çağdaş ilaç fabrikalarının kurulması ve bu sürece aralarında Hindistan'ın önde gelen ilaç şirketlerinin de bulunduğu yabancı şirketlerin doğrudan yatırımları ve ileri teknolojilerinin çekilmesi öngörülüyor.

Kararnameye göre, söz konusu serbest bölgede tıbbi ilaç, malzeme ve cihazları üretmek üzere kurulacak işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrükten muaf edilecek. Kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek.

Kararnameye göre, 3 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 3 yıl, 5 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 5 yıl ve 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacak şirketler ise 10 yıl boyunca tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Serbest bölgede kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek. Serbest ekonomik bölgelerde faaliyette bulunacak işletmeler, ikinci 5 yıllık sürede ise gelir vergisinin yüzde 50'sini ödeyecek.

Halen ülkenin Nevai, Angren, Cizzah, Harezm, Buhara, Semerkant, Taşkent, Sirderya, Fergana ve Namangan bölgelerinde özel vergi ve gümrük rejiminin geçerli olduğu 20 civarında serbest ekonomik bölge kurulmuş bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Özbekistan, Ekonomi
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