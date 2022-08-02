Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü

02.08.2022 09:38
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü

Özbekistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile görüştü.

Özbekistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, " Taşkent'teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Türk heyet, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü - Son Dakika
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