Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Türk heyet, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü - Son Dakika

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