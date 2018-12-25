Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Çığ Düştü: 3 Kişi Öldü

Özbekistan'da Çığ Düştü: 3 Kişi Öldü

1 saat önce

Özbekistan'da, kayak yapmak için dağlık bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Özbekistan'da Çığ Düştü: 3 Kişi Öldü, System.String[]
Özbekistan'da, kayak yapmak için dağlık bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'e 70 kilometre mesafedeki Bıldırsay Kayak Merkezi yakınına çığ düşmesi sonucu kayak yapmak için bölgede bulunan 3 kişi çığ altında kaldı.

Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarında 3 kişinin donmuş cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık hava sıcaklıklarındaki artışla dağlık bölgelerde çığ düşme tehlikesinin artacağına dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:54 Kaynak: AA

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