Özbekistan'da Çin'de üretilen aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri sürüyor - Son Dakika

Hastanelerde virüs saptanan 1503 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar 614 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Özbekistan'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 75 artarak 77 bin 60'a, virüsten iyileşenlerin sayısı 154 artarak 74 bin 943'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı , ülke genelinde 5 bin kişide bu ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin yapılacağını açıklamıştı.

Özbekistan 'da, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin devam ettiği bildirildi.

Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi