Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Şevket Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı.

Ülkede geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev için Özbekistan Parlamentosu'nun alt kanadı Yasama Meclisi ve üst kanadı Senato'nun düzenlediği ortak Genel Kurul toplantısında tören düzenlendi.

Törene hükümet üyeleri, devlet kurumlarının yöneticileri, diplomatik misyon temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, törende yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçiminde ülke genelinde toplam 16 milyon 212 bin 343 seçmenin oy kullandığını ve seçime katılım oranının yüzde 80,4 olduğunu kaydetti.

Nizamhocayev, beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 80,12'sini alan Liberal Demokrat Parti'den yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev'in kazandığını belirterek, cumhurbaşkanlığı mazbatasını ve seçimleri kazandığına ilişkin belgeyi Mirziyoyev'e teslim etti.

Özbekistan Anayasası ve Kuran'ı Kerim'e elini koyarak yemin eden Mirziyoyev, "Özbekistan halkına sadakatle hizmet etmeye, ülkenin anayasası ve yasalarına riayet etmeye, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına güvence olmaya, Özbekistan Cumhurbaşkanına yüklenen görev ve vazifeleri vicdanen yerine getirmeye yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Yemin töreninin ardından bir konuşma yapan Mirziyoyev, yeniden seçilmesinden dolayı ülke halkına teşekkür etti.

Seçimleri kazanmasının gerçekleştirmekte olduğu siyasetin halk tarafından benimsenmesinin ve seçtikleri yolun doğru olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydeden Mirziyoyev, "Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmemi, yeni bir Özbekistan inşa etme yolundaki politikamızın takdir edilmesi olarak kabul ediyorum." dedi.

Zorlu bir dönemde cumhurbaşkanı seçilmesinin büyük bir sorumluluk ve vazife yüklediğinin farkında olduğunu dile getiren Mirziyoyev, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Mirziyoyev, cumhurbaşkanı seçimindeki rakiplerine de teşekkür ederek, ülkenin kalkınması yolunda onlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, beş yıllığına seçildi

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği ve 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, 24 Ekim'de yapılan seçimlerde ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanının beş yıllığına seçildiği Özbekistan'daki seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarıştı.

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip etti.

Ülkeyi 27 yıl boyunca yöneten ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Eylül 2016'da vefat etmesi üzerine aynı yıl aralık ayında yapılan erken seçimin ardından 24 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, 4 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 80,12 oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.