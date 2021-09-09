Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday olan Mirziyoyev, seçim programını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Özbekistan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, seçim programı "Yeni Özbekistan Stratejisi'ni" açıkladı.

Mirziyoyev, ülkede 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday gösterildiği Liberal Demokrat Partisi'nin kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında, cumhurbaşkanlığı yaptığı son 5 yılı değerlendiren Mirziyoyev, 2017-2021 yıllarına yönelik eylem planının hayata geçirilmesi kapsamında 300'e yakın kanun ve 4 binden fazla cumhurbaşkanı karar ve kararnamesinin kabul edildiğini kaydederek, son 5 yılda ülke ekonomisinin yüzde 24, sanayi üretiminin yüzde 34, ihracat hacminin 1,5 kat, yabancı yatırımların 3 kat, aylık maaşların ise 2,2 kat arttığını belirtti.

Ekonomik hedefler

Gelecek 5 yılda kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı 1,6 kat artıracaklarını belirten Mirziyoyev, "Böylece 2030 yılına kadar kişi başına düşen milli gelir 4 bin doların üzerine çıkarılacak." dedi.

Mirziyoyev, gelecek 5 yılda sanayi üretiminin 1,4 kat, dijital ekonominin ise 2,5 kat artırılmasının öngörüldüğünü ifade etti. "Bu dönemde 70 milyar doları yabancı sermaye olmak üzere ülke ekonomisine toplam 120 milyar dolarlık yatırım yapılmasının" planlandığını vurgulayan Mirziyoyev, yıllık dış borç miktarının 5 milyar doları, toplam devlet borcunun ise GSYİH'nin yüzde 50-60'ini aşmayacağını dile getirdi.

"Ülkenin ihracat potansiyelinin 1,7 kat artırılarak 2026 yılında 30 milyar dolara ulaşacağını" dile getiren Mirziyoyev, günümüzde yüzde 46 olan ham madde ürünlerinin ihracattaki payının 5 yıl içerisinde yüzde 23'e düşürüleceğini belirtti.

Mirziyoyev, 2026 yılında ülkedeki elektrik üretiminin 30 milyar kilovat saat artışla 100 milyar kilovat saate çıkarılacağını kaydederek, bu çerçevede toplam 5 bin megavat güce sahip rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerin faaliyete geçirileceğini vurguladı.

"Devlet, halkın hizmetkarıdır"

Başlattığı reform ve değişimlerin sürdürüleceğini aktaran Mirziyoyev, "Yeni Özbekistan, güçlü yasama, yürütme ve yargı organları ve sivil toplum kurumları verimli çalışan 'devlet, halkın hizmetkarı' ilkesini benimseyen demokratik bir devlettir." dedi.

Yolsuzlukla mücadeleye yönelik başlattıkları çalışmaları da sürdüreceklerini vurgulayan Mirziyoyev, "Kalkınmamızın önünde ciddi bir engel olan yolsuzlukla mücadelede devletin ve toplumun tüm güç ve araçlarını seferber edeceğiz." diye konuştu.

Dış politika

Mirziyoyev, ülkesinin yeni dönemde de yapıcı ve aktif bir dış politika ile ekonomik diplomasi izlemeye devam edeceğini kaydederek, "Öncelikle Orta Asya'da güvenlik, ticaret ve ekonomi, su, enerji ve ulaşım, kültürel ve insani alanlarda yakın iş birliğini geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Rusya, Çin, ABD, Türkiye, Hindistan, Pakistan, Almanya, Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi geleneksel ortaklarımızla ilişkilerimizi daha da geliştirmeye, dış ilişkilerimizin coğrafyasını genişletmeye öncelik veriyoruz" diyen Mirziyoyev, komşu Afganistan'a ve Afgan halkına ülkede barış ve istikrarı sağlamak için gereken tüm yardımı yapacaklarını vurguladı.