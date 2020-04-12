Özbekistan'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü - Son Dakika

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Özbekistan'da doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü
6 saat önce
Özbekistan'ın Kattakorgan şehrindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında iki kişi öldü.
Özbekistan'ın Kattakorgan şehrindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında iki kişi öldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Semerkant iline bağlı Kattakorgan şehrindeki iki katlı evde doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi. Kazada iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Semerkant Valisi Erkin Turdimov'un olay yerinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:06 Kaynak: AA
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