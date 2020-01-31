Özbekistan'da doğal gaz üretimi azaldı - Son Dakika
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Özbekistan'da doğal gaz üretimi azaldı

7 saat önce

Orta Asya'nın önemli doğal gaz üreticilerinden Özbekistan'da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azaldı.

Özbekistan'da doğal gaz üretimi azaldı, System.String[]

Orta Asya'nın önemli doğal gaz üreticilerinden Özbekistan'da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azaldı.

Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019'da doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 59 milyar 460 milyon metreküpe geriledi.

Ulusal petrol-gaz şirketi Özbekneftgaz'dan daha önce yapılan açıklamaya göre ise geçen yıl Özbekistan, ürettiği doğal gazın yaklaşık 45 milyar metreküpünü iç piyasaya, 10 milyar metreküpünü Çin'e, 4 milyar metreküpünü Rusya'ya ve yaklaşık 1 milyar metreküpünü ise komşu ülkelere ihraç etmeyi öngörmüştü.

Özbekneftgaz verilerine göre, 2018'de ülkede 60,4 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, bunun 13 milyar metreküpü başta Çin ve Rusya olmak üzere komşu ülkelere ihraç edilmişti.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküple dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yaklaşık 1,1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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