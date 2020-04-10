Özbekistan'da doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Özbekistan'da doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
6 saat önce
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Nurmat Atabekov yaptığı açıklamada, Taşkent'teki doğumevinin, buraya yatırılan hamilenin, koronavirüs taşıyıcısıyla görüştüğünün tespit edilmesinden dolayı çalışanlarıyla birlikte karantinaya alındığını belirtti.
Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 624 koronavirüs vakası tespit edilirken, 84 bin kişi de karantina altında tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:46 Kaynak: AA
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