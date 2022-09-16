Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde kriz! Çin lideri ne akşam yemeğine katıldı, ne fotoğrafta yer aldı - Son Dakika
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Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde kriz! Çin lideri ne akşam yemeğine katıldı, ne fotoğrafta yer aldı

16.09.2022 09:03

Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Çin lideri Şi Cinping'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özbekistan'ın Semerkant kenti, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarını ağırlıyor. Zirvede dün gerçekleşen görüşmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Covid-19 kuralları nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hassasiyeti dikkat çekti.

PANDEMİ SONRASI İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Pandeminin patlak vermesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Özbekistan'a gelen Şi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin dahil birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME SONRASI NE ŞEHİR TURUNA NE DE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.

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"SIFIR COVİD" POLİTİKASI NEDENİ İLE KATILMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ev sahibi ülke Özbekistan'dan bir yetkili, Şi'nin ve beraberindeki heyetin Covid-19 kuralları nedeniyle toplu etkinliklere katılmadığını aktardı. Çin, pandeminin başından bu yana "Sıfır Covid" politikası nedeniyle çok katı önlemleri uygulamaya devam ediyor.

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