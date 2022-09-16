Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katıldı. Dün ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etmişti.

ERDOĞAN'I BEKLEDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bugün ise zirvede ikili görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Kongre merkezindeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmenin hemen öncesinde Putin'in Erdoğan'ı beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TAHRAN'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, "Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı." dedi.

AKKUYU KONUSUNDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023'te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ŞİÖ ÜLKELERİYLE EKONONOMİK BAĞLARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, "Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

RUS GAZI ÖDEMELERİNİN YÜZDE 25'İ RUBLEYLE YAPILACAK

Putin, Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.