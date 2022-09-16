Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu

16.09.2022 21:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Şangay Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin hemen öncesinde Putin'in Erdoğan'ı bir süre beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Tahran'da gerçekleşen Astana zirvesinde de benzer bir olay yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katıldı. Dün ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etmişti.

ERDOĞAN'I BEKLEDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bugün ise zirvede ikili görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Kongre merkezindeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmenin hemen öncesinde Putin'in Erdoğan'ı beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Putin'in Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündem oldu

TAHRAN'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, "Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı." dedi.

Putin'in Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündem oldu

AKKUYU KONUSUNDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023'te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ŞİÖ ÜLKELERİYLE EKONONOMİK BAĞLARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, "Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Putin'in Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündem oldu

RUS GAZI ÖDEMELERİNİN YÜZDE 25'İ RUBLEYLE YAPILACAK

Putin, Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket yüzlerce kez paylaşıldı
21:34 Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu
21:18 Reha Muhtar'dan dikkat çeken paylaşım: Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?
20:45 Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi
20:46 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yol kenarında koşarken görenler şaşkınlık yaşadı
20:19 Galatasaray, Konyaspor'un ligdeki gol yememe serisini 58. saniyede bitirdi
19:27 Yardımcısının açıklamaları gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa talimatı geldi
19:22 Siyaset camiasını yasa boğdu! CHP'li Haluk Pekşen'in uygulanan tedavilere yanıt vermediği öğrenildi
19:13 Aynı aileden 7 kişi ölmüştü! 9 kişi hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi
19:02 Göğüslerinin büyüklüğü bir döneme damga vurmuştu! Nadide Sultan'ın son hali beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 22:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği görüntüler gündeme oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement