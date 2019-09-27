Özbekistan'da eski istihbarat başkanına 18 yıl hapis

Özbekistan'da eski Devlet Güvenlik Servisi Başkanı İhtiyar Abdullayev, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmaktan 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Askeri Mahkemesi, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanlığı görevlerinde bulunan İhtiyar Abdullayev'e, suç çetesi kurmak, büyük miktarda rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, dolandırıcılık, gümrük kurallarını ihlal etmek ve ülke menfaatlerine aykırı anlaşmalar yapmak suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararıyla Abdullayev ile birlikte yargılanan eski Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Cihangir Egamov 16 yıl, eski Başkan Danışmanı Alişir İşanhocayev 17 yıl, eski Taşkent Savcı Yardımcısı Yarkın Abdullayev 14 yıl, eski Adliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Hocayev 8 yıl, eski Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Gayrat Hidayatov 5 yıl, eski Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Bahadır Dehkanov 5 yıl, eski Namangan İl Savcısı Uluğbek Taşev de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015-2017 yıllarında Cumhuriyet Başsavcısı ve 2018'de de Devlet Güvenlik Servisi Başkanı olarak görev yapan Abdullayev, şubat ayında rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi çeşitli suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı.