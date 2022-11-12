Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor - Son Dakika
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Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor

12.11.2022 12:59

Özbekistan'da gazetecilerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye verdikleri destek sebebiyle ABD'ye tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Erdoğan, "Bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirvesi'ni başarıyla tamamladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yoluna geçmeden önce gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan burada gündeme ilişkin görüşlerini aktardı.

"İSTİHBARAT YETKİLİLERİMİZİ BİR ARAYA GETİRELİM" TEKLİFİ

Türk devletlerinin FETÖ'ye bakış açısına ve ABD'nin FETÖ'yü desteklemesine değinen Erdoğan, "Biz bu liderlerle her bir araya gelişte terörle mücadele konusunu; PKK/PYD/ YPG, FETÖ, DEAŞ, bütün bunları kendilerine hatırlatıyoruz. FETÖ konusunda kendileri 'Bizde var' demiyorlar. Hep söyledikleri şey şu; 'Biz bunları temizledik, temizliyoruz' diyorlar. Bugün de aynı şeyi gerek Kırgızistan gerek Özbekistan gerek Kazakistan'la yine konuştuk. Dedik ki 'Bu konudaki mücadeleniz hangi safhada? FETÖ ile mücadelede belli bir mesafe kaydedebildiniz mi? Sizler yok diyorsunuz ama bizdeki istihbarat bilgilerinde ne yazık ki hala sizin devlet kademelerinde bile bunların olduğunun bilgileri bize geliyor. O zaman benim size söyleyeceğim tek şey var; istihbarat dairenizi bizim istihbarat başkanlığımızla bir araya getirelim, müşterek olarak çalışsınlar, eğer hakikaten temizlenmişse mesele yok, siz de rahat edersiniz biz de rahat ederiz. Ama bilin ki bunlar sizin için büyük tehlike ve tehdittir." ifadelerini kullandı.

"CANIM YANDIĞI İÇİN BEN SİZE ANLATIYORUM' DEDİM"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Mesela liderlerden bir tanesi bugün bana 'Ben, siz bu işin üzerinde bu kadar dururken bu FETÖ'nün ne olduğunu hala bilmiyordum' dedi. 'İşte sizin bu noktadaki bilgi kaynaklarınız maalesef size yanlış bilgi aktarıyor. Yanlış bilgi aktardığı için de bu alçakların, bu namussuzların ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bunların 160'a yakın ülkede okulları vardı ve bu okullarda bunlar güya iyi niyetle eğitim öğretim yaptırdıklarını söylüyorlardı. Oranın yöneticileri de 'bunlar kötü bir şey yapmıyor, bunlar eğitim öğretim yaptırıyor' diyorlardı. Ama o eğitim öğretim yaptırıyor dediğiniz yerde oraların zeki çocuklarını alıyorlar, onları zehirliyorlar ve onları da ondan sonra hem kendi ülkeleri hem de Türkiye aleyhine birçok çalışmaların içerisine sokuyorlar. Bakın işte bizde 15 Temmuz hadisesinde her şey patlak verdi ve bizim 252 canımız maalesef şehit oldu. Bunun yanında askeriydi, siviliydi 2 bini aşkın vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Bütün bunları biz yaşadık. Gelen başbakanlara, başkanlara Meclisimizi gösteriyoruz. İşte demokrasinin merkezi olan Meclisimizi bunlar bombaladılar. Neyle? Bu ülkenin, bu devletin, bu ordunun uçaklarıyla bombaladılar. Helikopterlerle geldiler vurdular. Eğer zaman yarışında isabet ettirebilseydiler bugün belki ben de olmayacaktım. Benim iki tane korumam şehit oldu. Bunların hepsi yaşanmış hadiseler. Benim canım yandığı için ben size bunları anlatıyorum' dedim."

"FETÖ'YÜ BIDEN SAKLIYOR"

FETÖ'ye ABD'nin sahip çıktığını belirten Erdoğan, "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim." dedi.

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