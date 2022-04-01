Özbekistan'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Özbekistan'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:52
Özbekistan'da ilk teravih namazı kılındı

Özbekistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Özbekistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Ülke genelindeki 2 binden fazla camide ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Başkent Taşkent sakinleri, başta Kökça, Hazret İmam, Minar ve İslam Ata camileri olmak üzere kent genelindeki 120 camide teravih namazını kılmak için saf tuttu.

Camileri dolduran vatandaşlar, namazın ardından mübarek ramazan ayının hayırlara vesile olması için dua etti.

Bu arada, ülkenin büyük şehirlerinde teravih namazlarının kılındığı camilerin bulunduğu caddeler, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla teravih namazının kılındığı akşam saatlerinde geçici olarak kapatıldı.?

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi yetkilileri, daha önce ramazan boyunca ülke genelindeki 2 bin 100'den fazla camide teravih namazının kılınacağını, 1525 camide de hatim indirileceğini, bunun için 2 binden fazla hafızın görevlendirildiğini duyurmuştu.???????

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Togo Cumhuriyeti, Teravih Namazı, Özbekistan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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