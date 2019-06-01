Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral
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Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral

1 saat önce

Özbekistan'da gelecek yıl inşaatı başlatılacak nükleer santralin, Cizzah vilayetindeki Tuzkan Gölü yakınındaki araziye yapılacağı açıklandı.

Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santral, System.String[]
Özbekistan'da gelecek yıl inşaatı başlatılacak nükleer santralin, Cizzah vilayetindeki Tuzkan Gölü yakınındaki araziye yapılacağı açıklandı.
Özbekistan Nükleer Enerjisi Kurumundan (Özatom) yapılan açıklamada, yeni nükleer santralin, Cizzah vilayetindeki Tuzkan Gölü yakınına kurulacağı belirtildi.
Açıklamada, nükleer santralin inşa edileceği arazinin inceleme ve keşif çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
Özatom ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom arasında, geçen ay ülkede inşa edilecek nükleer enerji santralinin yapımına ilişkin 2019-2020 yıllarında yürütülecek çalışmaların belirlendiği yol haritası anlaşması imzalanmıştı.
Temelinin 2020 yılında atılması beklenen nükleer santralin, Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor.
Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşacak santralin, 2028 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:30 Kaynak: AA
Özbekistan, Güncel
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