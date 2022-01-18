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Özbekistan'da insansız hava aracı üretilmeye başlandı - Son Dakika

Özbekistan'da insansız hava aracı üretilmeye başlandı

18.01.2022 14:16
Özbekistan'da insansız hava aracı üretilmeye başlandı

Özbekistan'da yerli insansız hava araçları (İHA) üretimine başlandı.

Özbekistan'da yerli insansız hava araçları (İHA) üretimine başlandı.

Özbekistan Savunma Sanayii Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, komite bünyesindeki İnsansız Hava Sistemleri Araştırma ve Üretim Merkezi'nde "Lachin" (Laçin, şahin) adıyla insansız hava araçlarının üretilmesine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerli üretim İHA'ların askeri amaçla ve sivil ihtiyaçlar için kullanılabileceği kaydedilirken Orta Asya'da ilk kez sivil ve askeri olmak üzere çift amaçlı İHA üretimi projesinin Özbekistan'da geliştirildiği aktarıldı.

İnsansız hava araçlarının, askeri amaçlı keşif, saldırı, gerçek zamanlı gözetleme, bilgi toplama, yangın kontrolü, tarım, petrol, gaz, demir yolu yönetimi, jeoloji, haritalama, topografya, doğa, altyapı ve yolları gözetleme gibi alanlarda kullanılabileceği kaydedildi.

Özbekistan'da daha önce, Savunma Sanayii Devlet Komitesi bünyesindeki bir işletmede personel taşıyıcı zırhlı araç üretimine başladığı bildirilmişti.

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İhlas Haber Ajansı, Özbekistan, Araştırma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Özbekistan'da insansız hava aracı üretilmeye başlandı - Son Dakika
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