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Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı - Son Dakika

Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı

08.12.2021 14:30
Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İtalya- Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı düzenlendi.

Konferansa İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Teri Hakala ve diğer yetkililer katıldı.

Bu ülkelerin ekonomi, maliye ve sağlık bakanlıkları yetkililerinin de hazır bulunduğu konferansta, Orta Asya ülkeleri ile İtalya arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin durumu ve geleceğiyle ilgili meseleler ele alındı.

Konferansta çağdaş tehdit ve zorluklara birlikte mücadele etmenin önemini vurgulayan bakanlar, Afganistan'daki durumla ilgili detaylı bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlar ayrıca bölgedeki çevre sorunlarını çözme, aşırılık ve terörizm gibi sınır ötesi tehditleri önleme ile ilgili meseleleri de gözden geçirdi.

Konferansta, bölgesel ekonomik ortaklığın geliştirilmesi, ticaret, yatırım, ulaşım, enerji, tarım ve sanayi alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Konferans kapsamında ayrıca Orta Asya ve İtalya'dan uzmanların katıldığı "Orta Asya ve İtalya arasındaki bilimsel iş birliğinin durumu ve beklentileri" konulu yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.

Toplantıda bölgesel iş birliği, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, bilimsel ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ile ilgili konular tartışıldı.

İtalya-Orta Asya Birinci Bakanlar Konferansı Aralık 2019'da Roma'da düzenlenmişti.

Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı
Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı
Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı
Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı
Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Orta Asya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da İtalya-Orta Asya 2. Bakanlar Konferansı yapıldı - Son Dakika


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