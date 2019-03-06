Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Kabine Üyeleriyle İlgili Yeni Düzenleme

Özbekistan'da Kabine Üyeleriyle İlgili Yeni Düzenleme

1 saat önce

Özbekistan'da yapılan yeni düzenlemeye göre, bakan adayları parlamento tarafından görüşülerek kabul edilecek.

Özbekistan'da Kabine Üyeleriyle İlgili Yeni Düzenleme, System.String[]
Özbekistan'da yapılan yeni düzenlemeye göre, bakan adayları parlamento tarafından görüşülerek kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, parlamentodan geçen anayasada bazı değişiklikleri öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre, parlamentonun alt kurulu olan Yasama Meclisi, başbakan tarafından önerilen kabine üyelerini görüşerek kabul edecek ve onaylanması için cumhurbaşkanına sunacak.

Parlamentonun bakan adayını kabul etmemesi durumunda, başbakan parlamentoya yeni aday önerecek.

Düzenleme 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkede kabine üyeleri, başbakan tarafından onaylamak üzere doğrudan cumhurbaşkanına sunuluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Parlamento, Özbekistan, Güncel
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