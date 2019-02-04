Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Kabinede Değişiklik

Özbekistan'da Kabinede Değişiklik

25 dakika önce

Özbekistan'da kabine yapılanmasında değişikliğe gidildi.

Özbekistan'da Kabinede Değişiklik, System.String[]
Özbekistan'da kabine yapılanmasında değişikliğe gidildi.


Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Bakanlar Kurulu'nda başbakan yardımcıları sayısı 8'den 5'e düşürüldü. Kararnameye göre, Başbakan 1. Yardımcısı Açılbay Ramatov, Ulaştırma Bakanı olarak da görev yapacak.

Kararnameye göre, eğitim, sağlık ve turizmden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov, kadın ve aile meselelerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Tanzila Narbayeva hükümette yerlerini korudu. Yakıt-enerji sektöründen sorumlu Başbakan Yardımcısı Alişir Sultanov ise bu görevden alınarak Enerji Bakanlığına getirildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Başbakan Yardımcısı Suhrab Halmuradov görevinden alınmış, yerine Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı Elyar Ganiyev getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA

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