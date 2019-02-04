Özbekistan'da Kabinede Değişiklik

Özbekistan
'da kabine yapılanmasında değişikliğe gidildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Bakanlar Kurulu
'nda başbakan yardımcıları sayısı 8'den 5'e düşürüldü. Kararnameye göre, Başbakan 1. Yardımcısı Açılbay Ramatov, Ulaştırma Bakanı
olarak da görev yapacak.
Kararnameye göre, eğitim, sağlık ve turizmden sorumlu Başbakan Yardımcısı
Aziz Abduhakimov, Başbakan Yardımcısı ve Maliye
Bakanı Camşid Koçkarov, kadın ve aile meselelerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Tanzila Narbayeva hükümette yerlerini korudu. Yakıt-enerji sektöründen sorumlu Başbakan Yardımcısı Alişir Sultanov ise bu görevden alınarak Enerji Bakanlığına getirildi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Başbakan Yardımcısı Suhrab Halmuradov görevinden alınmış, yerine Cumhurbaşkanı Danışman
Yardımcısı Elyar Ganiyev getirilmişti.